Ада Роговцева впервые за долгое время высказалась о внуке, который служит в ВСУ

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева высказалась о военнослужащих, защищающих страну.

Ада Николаевна призналась, что очень обеспокоена судьбой защитников и защитниц, которые ежедневно борются за независимость Украины. Актриса говорит, что разделяет боль и горе всех тех, кто потерял родных на войне. Между тем, вспомнила и своего 33-летнего внука Алексея Степанкова-Ткаченко и его истощение при возвращении с фронта в отпуска. По словам знаменитости, воин стал достаточно чувствительным к звукам во время службы.

Ада Роговцева с внуком / Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Я чувствую как бабушка и прабабушка. Мне хочется всех их обогреть, обнять, облюбовать, зацеловать и, главное, защитить. И это горе всех матерей, всех женщин, которые отдают мужчин на войну. Это то, что не вылечишь. Потому что твои вернулись, а те, что не твои, значит не вернулись. И какими они возвращаются! Я иногда так дышу (трудно вздыхает – прим. ред.), выдыхаю. А Алексей приехал с тех мест и реагирует (на ее звуки – прим. ред.). Это не от человека зависит. Но мы ведь это знаем, чувствуем", - поделилась актриса в интервью радио "Хартія".

Напомним, недавно певица Нино Катамадзе из-за своей гражданской позиции предстала перед судом. Стала известна сумма штрафа, которую заплатила звезда.

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