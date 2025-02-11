В России проведут "аналог" Евровидение: приедут артисты из Африки

Представитель Путина считает, что организаторы конкурса смогут создать "явление, у которого будет большая перспектива".

В России проведут музыкальный конкурс "Интервидение", который кремлевские власти рассматривают как альтернативу "Евровидению". В настоящее время участовать изъявили желание представители более 20 стран, среди которых Китай, Бразилия, страны Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пропагандистам "РИА Новости".

По его словам, россияне собираются провести "Интервидение" в сентябре 2025 года в Москве.

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“Понятно, что если в конкурсе принимают участие такие государства как Китай, Бразилия, страны СНГ, такие как Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, то очевидно, что у этого конкурса есть большие шансы на удачу. Я не назвал кубинцев, я не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия”, — отметил Швыдкой.

Представитель Путина считает, что организаторы конкурса смогут создать "явление, у которого будет большая перспектива".

Хозяин Кремля дал поручение организовать международный музыкальный конкурс "Интервидение" в начале февраля. Его проведение запланировано в Москве и Московской области, а главной целью объявлено развитие "международного культурного сотрудничества".

Конкурс "Интервидение" уже существовал во времена Советского Союза как музыкальный фестиваль стран так называемого "социалистического блока". Он проходил в польском Сопоте, а также в Праге и Братиславе, входивших тогда в состав Чехословакии.

Как известно, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский языковой союз (EBU) отстранил Россию от участия в "Евровидении".

Напомним, Евросоюз в рамках нового пакета санкций предлагает запретить продажу игровых приставок в Россию, чтобы армия страны не использовала их для управления беспилотниками, отправляемыми в Украину.

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