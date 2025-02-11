В Росії проведуть "аналог" Євробачення: приїдуть артисти з Африки

Представник Путіна вважає, що організатори конкурсу зможуть створити “явище, у якого буде велика перспектива”.

У Росії проведуть музичний конкурс “Інтербачення”, який кремлівська влада розглядає як альтернативу “Євробаченню”. Наразі до участі зголосилися представники понад 20 країн, серед яких Китай, Бразилія, країни Африки та Близького Сходу.

Про це повідомив спецпредставник президента РФ з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой пропагандистам “РИА Новости”.

За його словами, росіяни збираються провести “Інтербачення” у вересні 2025 року в Москві.

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“Зрозуміло, що якщо у конкурсі беруть участь такі держави як Китай, Бразилія, країни СНД, такі як Азербайджан, Білорусь, Киргизстан, то очевидно, що цей конкурс має великі шанси на удачу. Я не назвав кубинців, я не назвав ще низку країн Латинської Америки, низку африканських країн, у тому числі низку країн Близького Сходу, у тому числі, скажімо, Саудівська Аравія”, - зазначив Швидкой.

Представник Путіна вважає, що організатори конкурсу зможуть створити “явище, у якого буде велика перспектива”.

Господар Кремля дав доручення організувати міжнародний музичний конкурс "Інтербачення" на початку лютого. Його проведення заплановано у Москві та Московській області, а головною метою оголошено розвиток “міжнародного культурного співробітництва”.

Конкурс “Інтербачення” вже існував у часи Радянського Союзу як музичний фестиваль країн так званого “соціалістичного блоку”. Він проходив у польському Сопоті, а також у Празі та Братиславі, які тоді входили до складу Чехословаччини.

Як відомо, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Європейський мовний союз (EBU) відсторонив Росію від участі у "Євробаченні".

Нагадаємо, Євросоюз у межах нового пакета санкцій пропонує заборонити продаж ігрових приставок до Росії, щоби армія країни не використовувала їх для керування безпілотниками, які відправляє до України.

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