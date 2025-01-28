ЄС заборонить продаж ігрових приставок до Росії: деталі про нові санкції

Євросоюз у межах нового пакета санкцій пропонує заборонити продаж ігрових приставок до Росії, щоби армія країни не використовували їх для керування безпілотниками, які відправляє до України.

Про це повідомляє Financial Times.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що такі продукти, як PlayStation від Sony та Xbox від Microsoft будуть включені до нового раунду санкцій, приурочених 22 лютого до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Ми справді вивчаємо всі типи речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб внести їх до списку санкцій. Навіть консолі для відеоігор, тому що, мабуть, це ті, за допомогою яких вони керують дронами", – розповіла Каллас.

Автори статті звернули увагу, що Росія була змушена впроваджувати інновації після того, як західні санкції обмежили доступ до військових та електронних компонентів. За даними української та західної розвідок, РФ використовувала основні напівпровідники з холодильників та іншої побутової техніки для своїх ракет і дронів.

Три найбільші виробники ігрових консолей – американська Microsoft і японська група Nintendo і Sony – припинили продажі в Росії на початку березня 2022 року. А заборона Євросоюзу буде спрямована на трейдерів у блоці, які надсилають консолі до Росії, включно з продавцями вживаних товарів.

Повідомляється, що Nintendo, Sony і Microsoft не не дали миттєвих відповідей на запити про коментарі.

Що ще буде у новому списку санкцій проти Росії?

Каллас також повідомила, що у санкційному списку будуть і хімікати, "необхідні для російської військової промисловості", і обмеження на імпорт скрапленого газу.

Видання нагадало, що після початку повномасштабної війни ЄС заборонив майже весь імпорт трубопровідного газу та нафти з Росії, але в результаті почав закуповувати у неї скраплений газ. Ці закупівлі сягнули рекордного рівня 2024 року.

За даними Європейської комісії, 2024 року лише близько 10% газу, що постачається до ЄС по трубах, надходило з Росії. Половина з тих обсягів, які постачалися транзитом через Україну, зупинилися від 1 січня 2025 року, коли припинилась транзита угода з "Газпромом".

ЄС поставив собі за мету відмовитися від усього російського викопного палива до 2027 року. Блок уже заборонив імпорт вугілля з Росії та встановив обмеження ціни на морську нафту з міжнародними партнерами.

Декілька країн Скандинавії та Балтійського регіону наполягають на зниженні ліміту ціни на нафту. G7 встановила максимальну суму у 60 дол. для страховиків і трейдерів, щоб скоротити доходи РФ, і будь-які кроки повинні бути узгоджені з Великою Британією, США, Японією та Канадою.

Троє дипломатів повідомили виданню, що запропонований пакет санкцій також передбачатиме заходи щодо обмеження імпорту російського алюмінію. За даними Trade Data Monitor, за перші 10 місяців 2024 року ЄС імпортував понад 130 тис. т алюмінію з Росії – це близько 6% від загального обсягу імпорту.

Поки що незрозуміло, чи це буде заборона, чи штрафні мита, які зроблять алюміній недоступним. Європейська промисловість протягом багатьох років проводить кампанію за заборону легкого металу.

Нагадаємо, 27 січня Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ подовжила дію санкцій проти Росії після того, як Угорщина пішла на поступки.