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Український вокаліст Дмитро Самсонов заявив про вступ до лав ЗСУ

Український вокаліст Дмитро Самсонов заявив про вступ до лав ЗСУ

Дмитро Самсонов

Артист йде воювати добровольцем.

Український соліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов вступив до лав ЗСУ.

У своєму Telegram-каналі виконавець повідомив, що зробив це добровільно після тривалого періоду волонтерства. Самсонов зазначив, що незабаром розпочне навчання. А поки ж він готується до служби та збирає усе необхідне.

"Я долучився до лав ЗСУ і маю супер обмежений час, щоб докупити все необхідне перед стартом навчань. Видали прям повно всього, але є і чималий список того, що треба докупити, бо цього нема, або мені не зовсім підходить розмір виданого. Хотів в цьому плані обмежитись власними можливостями, але друзі кажуть, що після трьох років волонтерки, я маю право зібрати щось і для себе, ставши солдатом. Тому, якщо в когось є бажання і можливість закинути трохи грошей, буду вдячний", - написав у повідомленні Дмитро.

Дмитро Самсонов / ©
Дмитро Самсонов

До того ж ще один учасник гурту, басист Влад, вже також перебуває у складі ЗСУ. Утім, соліст Дмитро плекає надію на краще та сподівається якомога скоріше повернутися до музичної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно дружина загиблого воїна-актора Олексія Хільського Надія зізналася, як переживає утрату коханого, який трагічно загинув 2023 року.

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