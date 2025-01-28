Український вокаліст Дмитро Самсонов заявив про вступ до лав ЗСУ

Український соліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов вступив до лав ЗСУ.

У своєму Telegram-каналі виконавець повідомив, що зробив це добровільно після тривалого періоду волонтерства. Самсонов зазначив, що незабаром розпочне навчання. А поки ж він готується до служби та збирає усе необхідне.

"Я долучився до лав ЗСУ і маю супер обмежений час, щоб докупити все необхідне перед стартом навчань. Видали прям повно всього, але є і чималий список того, що треба докупити, бо цього нема, або мені не зовсім підходить розмір виданого. Хотів в цьому плані обмежитись власними можливостями, але друзі кажуть, що після трьох років волонтерки, я маю право зібрати щось і для себе, ставши солдатом. Тому, якщо в когось є бажання і можливість закинути трохи грошей, буду вдячний", - написав у повідомленні Дмитро.

Дмитро Самсонов

До того ж ще один учасник гурту, басист Влад, вже також перебуває у складі ЗСУ. Утім, соліст Дмитро плекає надію на краще та сподівається якомога скоріше повернутися до музичної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно дружина загиблого воїна-актора Олексія Хільського Надія зізналася, як переживає утрату коханого, який трагічно загинув 2023 року.

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