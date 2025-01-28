Украинский вокалист Дмитрий Самсонов заявил о вступлении в ряды ВСУ

Украинский солист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ.

В своем Telegram-канале исполнитель сообщил, что сделал это добровольно после продолжительного периода волонтерства. Самсонов отметил, что в скором времени начнет обучение. А пока он готовится к службе и собирает все необходимое.

"Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений. Выдали прямо полно всего, но есть и немалый список того, что надо докупить, потому что этого нет, или мне не совсем подходит размер выданного. Хотел в этом плане ограничиться собственными возможностями, но друзья говорят, что после трех лет волонтерства, я имею право собрать что-то и для себя, став солдатом. Поэтому, если у кого есть желание и возможность забросить немного денег, буду благодарен", — написал в сообщении Дмитрий.

Дмитрий Самсонов

К тому же, еще один участник группы, басист Влад, уже также находится в составе ВСУ. Впрочем, солист Дмитрий питает надежду на лучшее и надеется как можно скорее вернуться к музыкальной деятельности.

Напомним, недавно жена погибшего воина-актера Алексея Хильского Надежда призналась, как переживает потерю возлюбленного, который трагически погиб в 2023 году.

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