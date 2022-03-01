Офіційно: Росію відсторонили від подальшої участі у "Євробаченні"

Офіційно: Росію відсторонили від подальшої участі у "Євробаченні"

Зупинення членства Росії у конкурсі триватиме доти, поки в країні не зміниться політичний режим.

Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що Росію відсторонили від подальшої участі у "Євробаченні".

Виконавча рада конкурсу прийняла таке рішення після вторгнення Росії до України.

"Виконавча рада EBU у світлі подій, що тривають в Україні, вирішила відсторонити представників трьох російських членів (RT, Перший канал і RDO) від роботи в її керівних групах", - йдеться в заяві EBU.

Нагадаємо, раніше Росію відсторонили від участі у "Євробаченні-2022". Після цього країна-агресорка взагалі вирішила відмовитися від подальшої участі у конкурсі, що також вплинуло на рішення EBU.

"Виконавча рада взяла до уваги публічну заяву трьох організацій-членів 26 лютого, в якій вони оголосили про свій намір вийти з EBU. Рішення прийняте як прямий результат виключення Росії з пісенного конкурсу. Члени усно підтвердили нам свій намір вийти, і ми чекаємо їхнього офіційного підтвердження", - повідомили в EBU.

Загалом, зупинення членства Росії у конкурсі триватиме доти, поки у країні не зміниться політичний режим.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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