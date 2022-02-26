Росія більше не братиме участі у "Євробаченні" / eurovision.tv

Росія відмовилась від подальшої участі у "Євробаченні"

Росія відмовилась від подальшої участі у "Євробаченні"

Країна-агресорка більше не братиме участі у пісенному конкурсі.

Росія відмовилась від подальшої участі у пісенному конкурсі "Євробачення".

Перший канал оголосив, що назавжди покидає Європейський мовний союз, йдеться на офіційному сайті.

"Вихід компаній став заходом у відповідь на усунення Росії від конкурсу "Євробачення" цього року", - йдеться на офіційному сайті мовника.

Зазначимо, вчора Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі через вторгнення та введення військових дій в Україні.

Читайте також:

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

Нагадаємо: