Офіційно: гурт Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні-2022"

Колектив підписав усі необхідні документи.

Після скандалу навколо нацвідбору на "Євробачення-2022" та Alina Pash оргкомітет конкурсу вирішив запропонувати гурту Kalush Orchestra поїхати на міжнародне пісенне змагання.

Щойно стало відомо, що після зустрічі оргкомітету нацвідбору та представників Kalush Orchestra гурт погодився поїхати на конкурс від України. Тож, тепер офіційно можна сказати, що цьогоріч на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" та віддав нам перше місце у SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", — сказав вокаліст гурту Олег Псюк.

Днями під час бесіди з Сергієм Притулою фронтен Kalush Orchestra Олег Псюк пояснив рішення представити Україну на конкурсі:

"Мій хороший виступ не залежить від "Суспільного" і я дуже радий, що в Італії організовує "Євробачення" не "Суспільне", тому, я буду представляти Україну, а не "Суспільне", - сказав Псюк.

Зазначимо, що у фіналі нацвідбору Kalush Orchestra посіли друге місце. Колектив отримав 14 балів – з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

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