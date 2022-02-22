Официально: группа Kalush Orchestra представит Украину на "Евровидении-2022"

Коллектив подписал все необходимые документы.

После скандала вокруг нацотбора на Евровидение-2022 и Alina Pash оргкомитет конкурса решил предложить группе Kalush Orchestra поехать на международное песенное соревнование.

Только что стало известно, что после встречи оргкомитета нацотбора и представителей Kalush Orchestra группа согласилась поехать на конкурс от Украины. Теперь официально можно сказать, что в этом году на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" Украину представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

"Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала нацотбора на "Евровидение-2022" и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", - сказал вокалист группы Олег Псюк.

На днях во время беседы с Сергеем Притулой фронтен Kalush Orchestra Олег Псюк объяснил решение представить Украину на конкурсе:

"Мое хорошее выступление не зависит от "Суспильного" и я очень рад, что в Италии организовывает "Евровидение" не "Суспильне", поэтому я буду представлять Украину, а не "Суспильне", — сказал Псюк.

Отметим, что в финале нацотбора Kalush Orchestra заняли второе место. Коллектив получил 14 баллов – из них максимальные 8 от зрителей и 6 от судей.

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