Визнання Росією ОРДЛО: парламент підготував заяву

Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, а також відмови від "Північного потоку-2".

Спікер Ради Руслан Стефанчук озвучив проєкт заяви парламенту після визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Стефанчука в Раді.

У документі наголошують, що своїм рішенням Москва односторонньому порядку де-факто вийшла з "Мінська",зруйнувала переговориний процес країн-учасниць "нормандського формату" та в межах ТКГ.

"В межах процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей України" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує", - йдеться у законопроекті.

Рада просить світ утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання "ЛДНР". Відповідальність за погіршення безпекової ситуації покладають на РФ.

Парламент закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва, зокрема газопроводу "Північного потоку-2", відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборону експорту до країни високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Вже наступного дня Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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