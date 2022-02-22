Повне зупинення "Північного потоку-2": Зеленський висловився про санкції проти РФ

Президент просить про підтримку.

Санкції проти Російської Федерації через визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР" повинні включати і газогін "Північний потік-2".

Про це під час брифінгу з естонським лідером Аларом Карісом заявив президент Володимир Зеленський.

Президент закликав до прийняття санкцій "за черговий акт агресії проти України". За його словами, зокрема йдеться про повне зупинення російського газопроводу "Північний потік-2".

"Європа і світ не можуть допустити повторення таких трагічних помилок, які були в Грузії 2008 року. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій. Ці санкції повинні включати повну зупинку "Північного потоку-2". Крім того, Україна як інколи потребує посиленої підтримки пртнерів щодо оборонозлатності України та економічної підтримки", - наголосив президент.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Світ засуджує дії очільника Кремля. Лідери країн висловлюють свою підтримку Україні та заявляють про необхідність санкцій.

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