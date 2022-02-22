У МЗС РФ заявили, що "Україна не має права на суверенітет"

У МЗС РФ заявили, що "Україна не має права на суверенітет"

Визнання "ЛДНР" порушенням територіальної цілісності України у РФ не вважають.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Україна не належить до держав, які мають право на суверенітет".

Про це він заявив пропагандистському телеканалу "Росія 24", пише "Інтерфакс".

Так, за словами Лаврова, "право на суверенітет має дотримуватися лише щодо держав, які представляють увесь народ, який проживає на їхній території, Україна від 2014 року до таких не належить".

"Думаю, ніхто не може стверджувати, що український режим, починаючи з державного перевороту 2014 року, представляє весь народ, який проживає на території української держави", - заявив російський міністр закордонних справ у відповідь на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гуттериша про те, що визнання "ДНР" і "ЛНР" порушує суверенітет України.

"Якщо говорити про принцип суверенітету та територіальної цілісності, то один із ключових документів, який усі юристи розглядають як базовий для тлумачення Статуту (ООН), є декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх зв'язків між народами. Ніколи ця декларація не піддавалася сумніву", – сказав Лавров.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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