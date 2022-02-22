Зустріч Байдена і Путіна тепер малоймовірна - CNN

У Білому домі вважають, що напад на Україну може статися.

Саміт між президентом Солучених Штатів Байденом та президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним малоймовірний.

Про це з посиланням на джерела в абміністрації американського лідера, пише CNN.

За його словами, Білий дім відкритий до контакту з очільником Кремля, "якщо це вважатимуть за доцільне" і якщо це матиме "благотворний вплив на кризу". Втім, подальші військові дії Росії не дозволять провести жодного саміту між лідерами.

"Певно (адміінстрація - Ред.) не може погодитися на зустріч, на якій як предикат зазначено, що Росія не здійснить військових дій. Хоча все виглядає так, ніби вони це зроблять", - наголосив співрозмовник видання.

Джерело також зауважило: у США, ґрунтуючись на те, що бачить "у районах навколо України на півночі, на сході, на півдні", вважають, що Росія продовжує готуватися до військових дій. Вони можуть статися "найближчими годинами або днями".

Як повідомлляося, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Джо Байден готовий до зустрічі з Путіним. За словами Блінкена, переговори повинні бути про мир. Своєю чергою, у Кремлі заявили, що не виключають зустріч президентів, але не найближчим часом. Втім, дат у жодного з президентів не називали.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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