Встреча Байдена и Путина теперь маловероятна – CNN

В Белом доме считают, что нападение на Украину может произойти.

Саммит между президентом Соединенных Штатов Байденом и президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным маловероятен.

Об этом ссылаясь на источники в абминистрации американского лидера, пишет CNN.

По его словам, Белый дом открыт к контакту с главой Кремля, "если это сочтут целесообразным" и если это будет иметь "благотворное влияние на кризис". Впрочем, дальнейшие военные действия России не позволят провести ни один саммит между лидерами.

"Наверное (адмиинстрация – Ред.) не может согласиться на встречу, на которой как предикат указано, что Россия не совершит военных действий. Хотя все выглядит так, будто они это сделают", — подчеркнул собеседник издания.

Источник также отметил, что в США, основываясь на том, что видит "в районах вокруг Украины на севере, на востоке, на юге", считают, что Россия продолжает готовиться к военным действиям. Они могут произойти "в ближайшие часы или на днях".

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден готов к встрече с Путиным. По словам Блинкена, переговоры должны быть о мире. В свою очередь, в Кремле заявили, что не исключают встречу президентов, но не в ближайшее время. Впрочем, дат ни в одного из президентов не называли.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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