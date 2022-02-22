Резніков відреагував на визнання Путіним ОРДЛО: "Нова Берлінська стіна?"

Міністр закликав світ не мовчати.

Російська Федерація, оголосивши про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", визнала російську агресію проти України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав 22 лютого у Twitter.

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"Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України. Ми зберігаємо впевненість та спокій. Ми готові та здатні захистити себе та свій суверенітет", – заявив міністр

Очільнк Міноборони закликав світ не мовчати у відповідь на визнання Росією ОРДЛО та відреагувати на дії Москви.

"Світ не може мовчати. ​​Санкції? Ще одна цегла в стіні? Нова Берлінська стіна?" - Написав Резніков.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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