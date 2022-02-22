Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР"

Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР"

Президент США підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією ОРДЛО.

Президент США Джо Байден у вівторок, 22 лютого підписав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" та "ЛНР" через визнання Росією їх "незалежності".

Відповідний документ оприлюднено на сайті Білого дому.

"Дії президента Путіна суперечать зобов'язанням Росії за мінськими угодами, спростовують заяву про прихильність Росії до дипломатії та підривають суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

Документом передбачається заборона громадянам США інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити в США будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати товари із США в ОРДЛО.

Ці санкції відрізняються від списку "швидких і жорстких економічних заходів", які США готові вжити з союзниками та партнерами у відповідь на подальше вторгнення Росії в Україну. Білий дім закликав РФ до негайної деескалації ситуації.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін за підсумками розширеного засідання Ради безпеки підписав указ про визнання Росією "незалежності" самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Документом передбачається співпраця та допомога між РФ та "ЛДНР".

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