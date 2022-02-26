РФ підірвала дамбу, яка блокувала воду до окупованого Криму

РФ підірвала дамбу, яка блокувала воду до окупованого Криму

Один із телеканалі показав кадри вибуху

Російські війська змогли підірвати дамбу на українській території, яка була стримуючою у поставці води на окупований Крим.

Відео підриву показали у ефірі пропогандиського телеканалу.

Після блокування води до анексованої Криму, півострів відчував гостру нестачу. Півострів просто перетворювався на пустелю. Росія намагалась всі роки анекcії безуспішно вирішити колапсну ситуацію.