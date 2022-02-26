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РФ підірвала дамбу, яка блокувала воду до окупованого Криму

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РФ підірвала дамбу, яка блокувала воду до окупованого Криму

Один із телеканалі показав кадри вибуху

Російські війська змогли підірвати дамбу на українській території, яка була стримуючою у поставці води на окупований Крим.

Відео підриву показали у ефірі пропогандиського телеканалу. 

Після блокування води до анексованої Криму, півострів відчував гостру нестачу. Півострів просто перетворювався на пустелю. Росія намагалась всі роки анекcії безуспішно вирішити колапсну ситуацію. 

Зазначимо:

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