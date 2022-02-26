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РФ взорвала дамбу, блокировавшую воду в оккупированный Крым

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РФ взорвала дамбу, блокировавшую воду в оккупированный Крым

Один из телеканалов показал кадры взрыва

Российские войска смогли взорвать дамбу на украинской территории, сдерживающей в поставке воды на оккупированный Крым.

Видео подрыва было показано в эфире пропогандистского телеканала.

После блокировки воды в аннексированный Крым, полуостров испытывал острую нехватку. Полуостров просто превращался в пустыню. Россия пыталась все годы анексии безуспешно разрешить коллапсную ситуацию.

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