РФ взорвала дамбу, блокировавшую воду в оккупированный Крым

Один из телеканалов показал кадры взрыва

Российские войска смогли взорвать дамбу на украинской территории, сдерживающей в поставке воды на оккупированный Крым.

Видео подрыва было показано в эфире пропогандистского телеканала.

После блокировки воды в аннексированный Крым, полуостров испытывал острую нехватку. Полуостров просто превращался в пустыню. Россия пыталась все годы анексии безуспешно разрешить коллапсную ситуацию.