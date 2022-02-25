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Росію відсторонили від "Євробачення-2022"

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Росію відсторонили від "Євробачення-2022"

Саме такий вигляд матиме сцена "Євробачення-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Перед цим Європейський мовний союз проконсультувався із членами.

Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі через вторгнення та введення військових дій в Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті "Євробачення".

"Виконавча рада EBU  ухвалила таке рішення за рекомендацією керівного органу Євробачення, Референтної групи, на основі правил заходу та цінностей EBU. Рекомендацію Референтної групи також підтримав Телевізійний комітет ЄВС", - йдеться у заяві.

Перш ніж ухвалити це рішення Європейський мовний союз проконсультувався із членами.

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