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Россию отстранили от "Евровидения-2022"

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Россию отстранили от "Евровидения-2022"

Саме такий вигляд матиме сцена "Євробачення-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

До этого Европейский языковой союз проконсультировался с членами.

Европейский языковой союз (EBU) объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе в этом году из-за вторжения и введения военных действий в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте "Евровидения".

"Исполнительный совет EBU принял такое решение по рекомендации руководящего органа Евровидения, Референтной группы, на основе правил мероприятия и ценностей EBU. Рекомендацию Референтной группы также поддержал Телевизионный комитет ЕВС", — говорится в заявлении.

Прежде чем принять решение Европейский языковой союз проконсультировался с членами.

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