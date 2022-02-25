Россию отстранили от "Евровидения-2022"

До этого Европейский языковой союз проконсультировался с членами.

Европейский языковой союз (EBU) объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе в этом году из-за вторжения и введения военных действий в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте "Евровидения".

"Исполнительный совет EBU принял такое решение по рекомендации руководящего органа Евровидения, Референтной группы, на основе правил мероприятия и ценностей EBU. Рекомендацию Референтной группы также поддержал Телевизионный комитет ЕВС", — говорится в заявлении.