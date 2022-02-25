Категория
Война на Востоке
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Утром по Осокоркам в столице попали из "Искандера"

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Утром по Осокоркам в столице попали из "Искандера"

Такие комплексы способны нести даже ядерное оружие.

Украинскую столицу на Харьковском жилом массиве, где проживают десятки тысяч гражданских жителей, утром российские войска обстреляли из "Искандеров".

В Сети после обеда появилась фотография с неразорванной головной частью от той ракеты.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер" – это дальнобойное оружие. Он способен поражать цели на расстоянии до полутысячи километров и может нести ядерное оружие. В Сети звучало предположение, что наши ПВО перехватили ту ракету, но, очевидно, она таки смогла нанести серьезный ущерб.

Восемь человек — гражданских жителей - в момент атаки получили ранения. И хотя спасатели обследовали сооружение и утверждают, что опорные конструкции не повреждены, почти 120 семей все-таки отселили.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация