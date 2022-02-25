Утром по Осокоркам в столице попали из "Искандера"

Утром по Осокоркам в столице попали из "Искандера"

Такие комплексы способны нести даже ядерное оружие.

Украинскую столицу на Харьковском жилом массиве, где проживают десятки тысяч гражданских жителей, утром российские войска обстреляли из "Искандеров".

В Сети после обеда появилась фотография с неразорванной головной частью от той ракеты.

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Оперативно-тактический комплекс "Искандер" – это дальнобойное оружие. Он способен поражать цели на расстоянии до полутысячи километров и может нести ядерное оружие. В Сети звучало предположение, что наши ПВО перехватили ту ракету, но, очевидно, она таки смогла нанести серьезный ущерб.

Восемь человек — гражданских жителей - в момент атаки получили ранения. И хотя спасатели обследовали сооружение и утверждают, что опорные конструкции не повреждены, почти 120 семей все-таки отселили.