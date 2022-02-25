Утром по Осокоркам в столице попали из "Искандера"

Такие комплексы способны нести даже ядерное оружие.
Украинскую столицу на Харьковском жилом массиве, где проживают десятки тысяч гражданских жителей, утром российские войска обстреляли из "Искандеров".
В Сети после обеда появилась фотография с неразорванной головной частью от той ракеты.
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" – это дальнобойное оружие. Он способен поражать цели на расстоянии до полутысячи километров и может нести ядерное оружие. В Сети звучало предположение, что наши ПВО перехватили ту ракету, но, очевидно, она таки смогла нанести серьезный ущерб.
Восемь человек — гражданских жителей - в момент атаки получили ранения. И хотя спасатели обследовали сооружение и утверждают, что опорные конструкции не повреждены, почти 120 семей все-таки отселили.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.