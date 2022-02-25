Зранку по Осокорках у столиці поцілили з "Іскандера"

Зранку по Осокорках у столиці поцілили з "Іскандера"

Такі комплекси здатні нести навіть ядерну зброю.

Українську столицю на Харківському житловому масиві, де мешкають десятки тисяч цивільних жителів, нині вранці російські окупанти обстріляли з "Іскандерів".

У Мережі пообіді з'явилася світлина з нерозірваною головною частиною від тої ракети.

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Оперативно-тактичний комплекс "Іскандер" - це далекобійна зброя. Він здатен уражати цілі на відстані до пів тисячі кілометрів і може нести ядерну зброю. У Мережі лунало припущення, що наші ППО перехопили ту ракету, але, вочевидь, вона таки змогла завдати серйозної шкоди.

Восьмеро людей - цивільних мешканців - в момент атаки зазнали поранень. І хоча рятувальники обстежили споруду, і твердять, що опорні конструкції не ушкоджені, майже 120 сімей все ж відселили.