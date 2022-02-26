Россия больше не будет участвовать в "Евровидении" / eurovision.tv

Россия отказалась от дальнейшего участия в "Евровидении"

Россия отказалась от дальнейшего участия в "Евровидении"

Страна-агрессор больше не будет участвовать в песенном конкурсе.

Россия отказалась от дальнейшего участия в песенном конкурсе " Евровидение ".

Первый канал объявил, что навсегда покидает Европейский вещательный союз, говорится на официальном сайте.

"Выход компаний стал мерой в ответ на отстранение России от конкурса "Евровидение" в этом году", — говорится на официальном сайте вещателя.

Отметим, вчера Европейский языковой союз (EBU) объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в этом году в песенном конкурсе из-за вторжения и введения военных действий в Украине.

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