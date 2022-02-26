"Евровидение-2022": букмекеры прогнозируют Украине победу

Нашу страну представит Kalush Orchestra.

Букмекеры улучшили прогноз для Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Пользователи пророчат нашей стране победу. Об этом говорится на официальном сайте "Евровидения". Также они добавили два смайлика в виде голубого и желтого сердечек.

eurovisionworld.com

Заметим, продолжительное время в букмекерской таблице лидировала Италия. После того, как в Нацотборе победила Alina Pash с песней "Тіні забутих предків", мы очутились на 2-м месте. Затем артистку дисквалифицировали за поддельную справку о поездке в Крым в 2015 году.

22 февраля стало известно, что на конкурс отправится группа Kalush Orchestra. Коллектив занял второе место в Нацотборе. Тогда же пользователи обновили свой прогноз и прочили нам 5-6 место. Сейчас Украина лидирует.

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