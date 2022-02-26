Венгрия поддержала отключение России от SWIFT

Санкции будут поддержаны в полном объеме.

Венгрия теперь поддерживает отключение России SWIFT. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан во время пребывания на границе с Украиной.

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Венгрия была последней страной ЕС, выступившей против этого решения. До этого решение было принято в Берлине. Соответствующую информацию подтвердили украинские дипломаты. Об этом сообщила в комментарии "Европейской правде" посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. "Заявление Сийярто подтверждено в ходе всех контактов в Министерстве внешней экономики и иностранных дел Венгрии", — добавила она.

Напомним, Словакия объявила о решении предоставить Украине военную помощь. Речь идет о 10 млн л дизельного топлива, 2,4 млн. литров керосина, 12 000 боеприпасов калибра 120 мм и 1 млн евро. Также отметим, что президент Швейцарии и премьер-министр Греции окажут помощь Украине.