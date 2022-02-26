Угорщина підтримала відключення Росії від SWIFT

Санкції будуть підтримані у повному обсязі.

Угорщина тепер підтримує відключення Росії SWIFT. Про це заявив глава угорського уряду Віктор Орбан під час перебування на кордоні з Україною.

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Угорщина була останньою країною ЄС, яка виступила проти цього заходу. До цього рішення ухвалили в Берліні. Відповідну інформацію також підтвердили українські дипломати. Про це сказала у коментарі "Європейській правді" посол України в Угорщині Любов Непоп. "Заява Сійярто підтверджена в ході усіх контактів у Міністерстві зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини", - додала вона.

Нагадаємо, Словаччина оголосила про рішення надати Україні військову допомогу. Йдеться про 10 млн л дизельного палива, 2,4 млн. літрів гасу, 12 000 боєприпасів калібру 120 мм і 1 млн євро. Також зазначимо, президент Швейцарії і прем'єр-міністр Греції нададуть допомогу Україні.