Словаччина відправляє Україні мільйони тонн дизеля, снаряди і гроші

Словаки вважають українців хороброю нацією.

Словаччина оголосила про рішення надати Україні військову допомогу. Як повідомили у місії Словаччини в НАТО, рішення ухвалено.

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Йдеться про 10 млн л дизельного палива, 2,4 млн. літрів гасу, 12 000 боєприпасів калібру 120 мм і 1 млн євро.

У місії назвали українську націю хороброю. "Ми з тобою, хоробро нації! Слава Україні! Героям слава!", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент Швейцарії і прем'єр-міністр Греції нададуть допомогу Україні. Крім того, західні партнери наближаються до припинення доступу Росії до глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Вона зазначила, що більше немає сильних противників відключення Росії від системи SWIFT. Зокрема, Кіпр не блокуватиме відключення Росії.