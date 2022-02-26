Словакия отправляет Украине миллионы тонн дизеля, снаряды и деньги

Словаки считают украинцев храброй нацией.

Словакия объявила о решении предоставить Украине военную помощь. Как сообщили в миссии Словакии в НАТО, решение принято.

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Речь идет о 10 млн л дизельного топлива, 2,4 млн. литров керосина, 12 000 боеприпасов калибра 120 мм и 1 млн евро.

В миссии назвали украинскую нацию храброй. "Мы с тобой, храбрая нация! Слава Украине! Героям слава!", — говорится в заявлении.

Напомним, президент Швейцарии и премьер-министр Греции окажут помощь Украине. Кроме того, западные партнеры близятся к прекращению доступа России к глобальной системе межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она отметила, что больше нет сильных противников отключения России от системы SWIFT. В частности, Кипр не будет блокировать отключение России.