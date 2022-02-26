Є поранені: на Київщині відбувся запеклий бій

В Іванкові російські війська знищили місцевий музей.
На Київщині, в Іванкові, відбувся запеклий бій, повідомляють місцеві. Їм тяжко, але вони тримаються. Є поранені, серед них один цивільний. Їх доправили до Іванківської лікарні, де їм надають допомогу. Цивільного оперують. Світла у лікарні немає.
На території населеного пункту їздять російські танки.
Половина населення ще без світла, газ і вода є.
Місцеві повідомили, що на Київщині також російські війська знищили місцевий музей.
Над сільрадою майорить український прапор. Також повідомляють, що спалені два хліви. Дорога наразі у вогні.
У сусідньому населеному пункті Сукачі спалено приблизно 10 будинків і 5 хлівів.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.