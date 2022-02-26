Є поранені: на Київщині відбувся запеклий бій

Є поранені: на Київщині відбувся запеклий бій

В Іванкові російські війська знищили місцевий музей.

На Київщині, в Іванкові, відбувся запеклий бій, повідомляють місцеві. Їм тяжко, але вони тримаються. Є поранені, серед них один цивільний. Їх доправили до Іванківської лікарні, де їм надають допомогу. Цивільного оперують. Світла у лікарні немає.

На території населеного пункту їздять російські танки.

Половина населення ще без світла, газ і вода є.

Місцеві повідомили, що на Київщині також російські війська знищили місцевий музей.

Над сільрадою майорить український прапор. Також повідомляють, що спалені два хліви. Дорога наразі у вогні.

У сусідньому населеному пункті Сукачі спалено приблизно 10 будинків і 5 хлівів.

У Київській області російські війська знищили місцевий музей

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