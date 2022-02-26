Дофотографувалися: на кордоні в Одеській області спіймали російських диверсантів

При собі затримані мали паспорти невизнаної "Придністровської молдовської республіки".
Військовослужбовці Держприкордонслужби схопили двох російських диверсантів на напрямку до Придністров’я, а саме біля пункту пропуску "Кучурган" в Одеській області.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункту пропуску "Кучурган". Під час затримання диверсанти розбили телефон. У мікроавтобусі, яким вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчили про диверсійну діяльність затриманих.
При собі затримані мали паспорти невизнаної "Придністровської молдовської республіки", злочинців передано поліції.
"Звичайні люди, які перебували поруч, не залишились осторонь, сфотографували орків та поширили в мережі", – повідомили прикордонники.
Біля пункту пропуску «Кучурган» схопили двох російських диверсантів ▪️Щойно військовослужбовці Держприкордонслужби...Опубліковано Державна прикордонна служба України Субота, 26 лютого 2022 р.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.