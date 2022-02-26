Дофотографувалися: на кордоні в Одеській області спіймали російських диверсантів

Дофотографувалися: на кордоні в Одеській області спіймали російських диверсантів

При собі затримані мали паспорти невизнаної "Придністровської молдовської республіки".

Військовослужбовці Держприкордонслужби схопили двох російських диверсантів на напрямку до Придністров’я, а саме біля пункту пропуску "Кучурган" в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункту пропуску "Кучурган". Під час затримання диверсанти розбили телефон. У мікроавтобусі, яким вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчили про диверсійну діяльність затриманих.

При собі затримані мали паспорти невизнаної "Придністровської молдовської республіки", злочинців передано поліції.

"Звичайні люди, які перебували поруч, не залишились осторонь, сфотографували орків та поширили в мережі", ­– повідомили прикордонники.