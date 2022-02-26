Суперзвезда не прошла мимо, а стало одной из многих, кто выразил свою поддержку.
Американская певица Дженнифер Лопес поддержала Украину. В Instagram Stories она сделала репост Global Citizen - международной образовательной и правозащитной организации, чтобы все желающие помочь Украине, узнали, как это сделать.
"Мир наблюдает за душераздирающими новостями о вторжении России в Украину. Обработать нужно сразу много, но есть способы, которыми мы все можем поддержать Украину из любой точки мира. Пролистайте, чтобы узнать, как помочь и возвысить свой голос за мир и справедливость, а затем перейдите по ссылке в нашей биографии, чтобы узнать больше", - говорилось в сообщении, которое опубликовала певица.
Напомним, что помимо Джей Ло Украину поддержали Мадонна, группа Maneskin, Арнольд Шварценеггер, Майли Сайрус, модель Приянка Чопра и многие другие.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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