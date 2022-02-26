Суперзвезда не прошла мимо, а стало одной из многих, кто выразил свою поддержку.

Американская певица Дженнифер Лопес поддержала Украину. В Instagram Stories она сделала репост Global Citizen - международной образовательной и правозащитной организации, чтобы все желающие помочь Украине, узнали, как это сделать.

Дженнифер Лопес

"Мир наблюдает за душераздирающими новостями о вторжении России в Украину. Обработать нужно сразу много, но есть способы, которыми мы все можем поддержать Украину из любой точки мира. Пролистайте, чтобы узнать, как помочь и возвысить свой голос за мир и справедливость, а затем перейдите по ссылке в нашей биографии, чтобы узнать больше", - говорилось в сообщении, которое опубликовала певица.

Напомним, что помимо Джей Ло Украину поддержали Мадонна, группа Maneskin, Арнольд Шварценеггер, Майли Сайрус, модель Приянка Чопра и многие другие.

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