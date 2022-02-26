Суперзірка не пройшла повз, а стала однією з багатьох, хто висловив свою підтримку.

Американська співачка Дженніфер Лопес підтримала Україну. В Instagram Stories вона зробила репост Global Citizen – міжнародної освітньої та правозахисної організації, щоб усі охочі допомогти Україні, дізналися, як це зробити.

Дженіфер Лопес

"Світ спостерігає за несамовитими новинами про вторгнення Росії в Україну. Обробити потрібно одразу багато, але є способи, якими ми всі можемо підтримати Україну ыз будь-якої точки світу. Прогортайте, щоб дізнатися, як допомогти і підняти свій голос за мир і справедливість, а потім перейдіть за посиланням у нашій біографії, щоб дізнатися більше", — йшлося у повідомленні, яке опублікувала співачка.

Нагадаємо, що крім Джей Ло Україну підтримали Мадонна, гурт Maneskin, Арнольд Шварценеггер, Майлі Сайрус, модель Пріянка Чопра та багато інших.

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