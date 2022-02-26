Суперзірка не пройшла повз, а стала однією з багатьох, хто висловив свою підтримку.
Американська співачка Дженніфер Лопес підтримала Україну. В Instagram Stories вона зробила репост Global Citizen – міжнародної освітньої та правозахисної організації, щоб усі охочі допомогти Україні, дізналися, як це зробити.
"Світ спостерігає за несамовитими новинами про вторгнення Росії в Україну. Обробити потрібно одразу багато, але є способи, якими ми всі можемо підтримати Україну ыз будь-якої точки світу. Прогортайте, щоб дізнатися, як допомогти і підняти свій голос за мир і справедливість, а потім перейдіть за посиланням у нашій біографії, щоб дізнатися більше", — йшлося у повідомленні, яке опублікувала співачка.
Нагадаємо, що крім Джей Ло Україну підтримали Мадонна, гурт Maneskin, Арнольд Шварценеггер, Майлі Сайрус, модель Пріянка Чопра та багато інших.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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