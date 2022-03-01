Официально: Россию отстранили от дальнейшего участия в "Евровидении"

Приостановление членства России в конкурсе будет действовать до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россию отстранили от дальнейшего участия в "Евровидении".

Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения России в Украину.

"Исполнительный совет EBU в свете событий, которые сейчас происходят в Украине, решил отстранить представителей трех российских членов (RT, Первый канал и RDO) от работы в ее руководящих группах", — говорится в заявлении EBU.

Напомним, ранее Россию отстранили от участия в "Евровидении-2022". После этого страна-агрессор вообще решила отказаться от дальнейшего участия в конкурсе, что также отразилось на решении EBU.

"Исполнительный совет принял во внимание публичное заявление трех организаций-членов 26 февраля, в котором они объявили о своем намерении выйти из EBU. Решение принято как прямой результат исключения России из песенного конкурса. Члены устно подтвердили нам свое намерение выйти, и мы ждем их официального подтверждения ", – сообщили в EBU.

В общем, приостановка членства России в конкурсе будет действовать до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

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