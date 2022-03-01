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Официально: Россию отстранили от дальнейшего участия в "Евровидении"

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Официально: Россию отстранили от дальнейшего участия в "Евровидении"

"Евровидение" / instagram.com/eurovision.ua

Приостановление членства России в конкурсе будет действовать до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россию отстранили от дальнейшего участия в "Евровидении".

Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения России в Украину.

"Исполнительный совет EBU в свете событий, которые сейчас происходят в Украине, решил отстранить представителей трех российских членов (RT, Первый канал и RDO) от работы в ее руководящих группах", — говорится в заявлении EBU.

Напомним, ранее Россию отстранили от участия в "Евровидении-2022". После этого страна-агрессор вообще решила отказаться от дальнейшего участия в конкурсе, что также отразилось на решении EBU.

"Исполнительный совет принял во внимание публичное заявление трех организаций-членов 26 февраля, в котором они объявили о своем намерении выйти из EBU. Решение принято как прямой результат исключения России из песенного конкурса. Члены устно подтвердили нам свое намерение выйти, и мы ждем их официального подтверждения ", – сообщили в EBU.

В общем, приостановка  членства России в конкурсе будет действовать до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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