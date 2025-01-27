Подовження санкцій проти Кремля: в ЄС зробили заяву

Медіа інформують, що Угорщина в останній момент погодилася схвалити подовження санкцій.

Дуже ймовірним є те, що країни Європейського Союзу сьогодні, 27 січня, ухвалять рішення про подовження чинних санкцій проти агресорки Росії.

Про це заявила верховна комісарка ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у мережі Х.

"Я очікую рішення про продовження чинних санкцій", - заявила Каллас перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі.

За її словами, на зустрічі очікується дискусія щодо України.

Зауважимо, видання Politico повідомило, що Угорщина в останній момент погодилася схвалити подовження санкцій проти Росії. Очікується, що Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій будуть розглянуті побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".

Посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні вранці 27 січня, а угоду, як очікують, буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі, повідомив один із дипломатів.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Україні для подовження санкцій ЄС проти агресорки Росії. Йдеться про продовження транзиту російського газу.

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