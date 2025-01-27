Продление санкций против Кремля: в ЕС сделали заявление

Медиа информируют, что Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление санкций.

Очень вероятным является то, что страны Европейского Союза сегодня, 27 января, примут решение о продлении действующих санкций против агрессорки России.

Об этом заявила верховная комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в сети Х.

"Я ожидаю решения о продлении действующих санкций", — заявила Каллас перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По ее словам, на встрече ожидается дискуссия по Украине.

Отметим, что издание Politico сообщило, что Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление санкций против России. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии по поводу "энергетической безопасности".

Послы ЕС должны собраться на чрезвычайном заседании утром 27 января, а соглашение, как ожидается, будет официально оформлено во время встречи министров иностранных дел, которая последует в Брюсселе, сообщил один из дипломатов.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Украине для продления санкций ЕС против агрессорки России. Речь идет о продлении транзита российского газа.

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