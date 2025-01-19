Фицо разгневался из-за визита словацких депутатов в Киев и пригрозил Украине

Премьер подчеркнул, что ответит за прекращение транзита газа РФ через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разгневался из-за недавнего визита депутатов его парламента в Киев и назвал это "жестом подхалимажа". Что больше – политик пригрозил наложить вето на помощь Украине от ЕС.

Об этом он заявил в своем обращении, передает словацкое издание Pravda.

Фицо подчеркнул, что якобы депутаты-оппозиционеры готовятся к государственному перевороту. Впрочем, выразился словацкий премьер, действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

Он возмущенно высказался о том, что словацкая оппозиция "целовала кольцо Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО, если они придут к власти. По словам Фицо, они якобы заявляли, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину. Впрочем, Фицо считает это самым опасным моментом поездки оппозиции в Киев.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет только к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ", – заявил он.

Премьер Словакии подчеркнул, что планирует "ответить" на прекращение транзита российского газа через Украину и пригрозил ветировать дальнейшую помощь ЕС для Киева.

"Роберт Фицо – словацкий премьер-министр, а не украинский слуга", – заявил он.

Как сообщалось, венгерский премьер Виктор Орбан призвал отменить санкции в отношении РФ. Ведь, по его словам, администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру".

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