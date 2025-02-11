Экс-муж Ани Лорак неожиданно обратился к бывшей жене

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу – неожиданно обратился к бывшей жене.

Речь идет о визажистке Лилии Реус. Вторая официальная супруга бизнесмена опубликовала ролик в Instagram. На видео Лилия показала, как тяжело чувствовала себя год назад и находилась в подавленном состоянии. Однако прошло время, ей стало гораздо лучше и слезы исчезли с глаз.

"В каждой ситуации есть год спустя. Всегда конец – это начало чего-то нового", — подписала ролик Лилия.

Пост бывшей жены Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

На пост отреагировал Мурат Налкакиоглу. Он добавил несколько смайликов, среди которых был знак бесконечности. На что Лилия ответила такой же реакцией и поставила лайк комментарию бывшего мужа.

Пользователи сразу припустили, что эксы, вероятно, помирились. Правда, некоторые обратили внимание на слухи о романе Налкакиоглу с Ириной Билык. Бизнесмен не стал молчать. Он резко ответил комментаторам.

"Появились активные комментаторы", – резко написал бизнесмен.

Пост бывшей жены Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Отметим, Мурат Налкакиоглу и Лилия Реус разошлись осенью 2023 года. Впоследствии после разрыва бизнесмен начал крутить роман с блогершей Анастасией, однако и с ней отношения не сложились. Сейчас о личной жизни Мурата мало что известно, кроме сплетен. Налкакиоглу предпочитает конфиденциальность.

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