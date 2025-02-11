Увеличатся ли тарифы в Украине: в Раде ответили

Украинский премьер Денис Шмигаль сказал, что о повышении тарифов до завершения отопительного сезона речь не идет. Однако сезон скоро закончится.

Обсуждений по изменению тарифов на коммунальные услуги после отопительного сезона нет.

Об этом интервью рассказал председатель комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус.

По его словам, планов по повышению тарифов наседению нет, в том числе ни в одной из программ финансовой поддержки – МВФ, ЕС через Ukraine Facility и т.д.

"Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же с распределением газа. У нас не все равно подходят к тарифам. Некоторые тарифы росли даже в прошлом году, а некоторые остаются неизменными с 2021 года", — пояснил Андрей.

Ранее говорилось, что жилищно-коммунальные услуги по сравнению с январем 2024 года в этом году выросли на 19,1%.

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