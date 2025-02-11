Чи зростуть тарифи в Україні: у Раді відповіли

Український прем’єр Денис Шмигаль сказав, що про підвищення тарифів до завершення опалювального сезону не йдеться. Проте сезон невдовзі закінчиться.

Обговорень щодо зміни тарифів на комунальні послуги після опалювального сезону немає.

Про цев інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус.

За його словами планів щодо підвищення тарифів наседенню немає,зокрема в жодній з програм фінансової підтримки – МВФ, ЄС через Ukraine Facility тощо.

"Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду і розподіл газу. По воді останній раз тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу. У нас не однаково підходять до тарифів. Деякі тарифи зростали навіть минулого року, а деякі залишаються незмінними з 2021 року", – пояснив Андрій Герус.

Раніше йшлося про те, що житлово-комунальні послуги порівняно з січнем 2024 року цього року зросли на 19,1%.

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