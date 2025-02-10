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Комунальні послуги в Україні здорожчали: як змінилися ціни за рік

Комунальні послуги в Україні здорожчали: як змінилися ціни за рік

Ціни на комунальні послуги за рік зросли / Фото: ТСН.ua

Найбільше для українських споживачів здорожчала електроенергія.

Порівняно із січнем 2024 року середня вартість житлово-комунальних послуг у січні цього року зросла на 19,1 відсотка. 

Про це повідомили в експрес-випуску Державної служби статистики, опублікованому в понеділок, 10 лютого.

Найбільше для українських споживачів здорожчала електроенергія, натомість вартість постачання природного газу, гарячої води та опалення не змінилися.

За даними Держстату українці за рік почали платити більше за:

  • утримання та ремонт житла - на 4,2%,
  • водопостачання - на 0,7%,
  • прибирання сміття - на 9,6%,
  • каналізацію - 0,6%,
  • послуги з управління багатоквартирними будинками - на 10,3%,
  • електроенергію - на 63,6%.

Нагадаємо, для певної категорії пенсіонерів в Україні передбачено стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

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