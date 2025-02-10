Комунальні послуги в Україні здорожчали: як змінилися ціни за рік

Найбільше для українських споживачів здорожчала електроенергія.
Порівняно із січнем 2024 року середня вартість житлово-комунальних послуг у січні цього року зросла на 19,1 відсотка.
Про це повідомили в експрес-випуску Державної служби статистики, опублікованому в понеділок, 10 лютого.
Найбільше для українських споживачів здорожчала електроенергія, натомість вартість постачання природного газу, гарячої води та опалення не змінилися.
За даними Держстату українці за рік почали платити більше за:
- утримання та ремонт житла - на 4,2%,
- водопостачання - на 0,7%,
- прибирання сміття - на 9,6%,
- каналізацію - 0,6%,
- послуги з управління багатоквартирними будинками - на 10,3%,
- електроенергію - на 63,6%.
Нагадаємо, для певної категорії пенсіонерів в Україні передбачено стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг.
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