Комунальні послуги в Україні здорожчали: як змінилися ціни за рік

Порівняно із січнем 2024 року середня вартість житлово-комунальних послуг у січні цього року зросла на 19,1 відсотка.

Про це повідомили в експрес-випуску Державної служби статистики, опублікованому в понеділок, 10 лютого.

Найбільше для українських споживачів здорожчала електроенергія, натомість вартість постачання природного газу, гарячої води та опалення не змінилися.

За даними Держстату українці за рік почали платити більше за:

утримання та ремонт житла - на 4,2%,

водопостачання - на 0,7%,

прибирання сміття - на 9,6%,

каналізацію - 0,6%,

послуги з управління багатоквартирними будинками - на 10,3%,

електроенергію - на 63,6%.

Нагадаємо, для певної категорії пенсіонерів в Україні передбачено стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

Читайте також: