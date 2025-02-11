РФ завдала удару по об'єкту газовидобутку ДТЕК: подробиці

Об'єкт не працює, зараз фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

У результаті ракетного удару по газовидобутку ДТЕК було пошкоджено стратегічний об'єкт.

Про це повідомила група ДТЕК у Telegram.

"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині",- йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що наразі робота об'єкта зупинена, зараз здійснюється оцінка руйнувань і пошкоджень.

Нагадаємо, 11 лютого росіяни завдали ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури. В Україні запровадили відключення світла. "Укренерго" застосувало аварійні відключення.

Окрім того, ми повідомляли, що внаслідок кібератаки на "Полтаватеплоенерго" зупинилися 56 котелень і 6 теплових пунктів, багато людей залишилися без тепла. Полковник Юрій Ігнат повідомив, що основною метою нічної атаки Росії стали газовидобувні об'єкти в Полтавській області.

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