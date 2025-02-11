РФ нанесла удар по объекту газодобычи ДТЭК: подробности

Объект не работает, сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений.

В результате ракетного удара по газодобыче ДТЭК был поврежден стратегический объект.

Об этом сообщила группа ДТЭК в Telegram.

"Сегодня во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области", — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что в настоящее время работа объекта остановлена, сейчас осуществляется оценка разрушений и повреждений.

Напомним, 11 февраля россияне нанесли удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры. В Украине ввели отключение света. "Укрэнерго" применило аварийные отключения.

Кроме того, мы сообщали, что в результате кибератаки на "Полтаватеплоэнерго" остановились 56 котельных и 6 тепловых пунктов, многие остались без тепла. Полковник Юрий Игнат сообщил, что основной целью ночной атаки России стали газодобывающие объекты в Полтавской области.

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