Армия РФ атаковала объекты энергетики и газа: в Минэнерго сообщили детали

Отключение света отменят, как только будет разрешать ситуация с безопасностью.

Сегодня, 11 февраля, российская оккупационная армия нанесла удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры. В Украине ввели отключение света.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", — подчеркнул глава Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что в целях минимизации возможных последствий для энергосистемы были применены меры экстренных ограничений электроэнергии. Отключение света отменят, как только будет разрешать ситуация с безопасностью.

Напомним, утром 11 февраля "Укрэнерго" применило аварийные отключения. Меры ограничения будут упразднены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

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