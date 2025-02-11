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Полтава осталась без тепла после кибератаки на теплосети

Полтава осталась без тепла после кибератаки на теплосети

Фото: pixabay.com

Из-за кибератаки остановилась работа котельных города.

В результате кибератаки на областное КП "Полтаватеплоэнерго" остановились 56 котельных и 6 тепловых пунктов, многие потребители остались без тепла.

Об этом сообщил руководитель предприятия Олег Мизик, передает издание Полтавщины.

По его словам, из-за слома автоматики почти половина потребителей Полтавы остались без тепла. Котельные запускаются вручную, а программное обеспечение устанавливается. О возобновлении услуги сообщат дополнительно.

Напомним, 11 февраля россияне нанесли удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры. В Украине ввели отключение света. "Укрэнерго" применило аварийные отключения. Меры ограничения будут упразднены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

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