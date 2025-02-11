Полтава залишилася без тепла після кібератаки на тепломережі

Внаслідок кібератаки на обласне КП "Полтаватеплоенерго" зупинилися 56 котелень та 6 теплових пунктів, багато споживачів залишилися без тепла.

Про це повідомив керівник підприємства Олег Мізік, передає видання Полтавщина.

За його словами, через злам автоматики майже половина споживачів Полтави залишилися без тепла. Наразі котельні запускаються вручну, а програмне забезпечення встановлюється. Про відновлення послуги повідомлять додатково.

Нагадаємо, 11 лютого росіяни завдали ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури. В Україні запровадили відключення світла. "Укренерго" застосувало аварійні відключення. Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читайте також: