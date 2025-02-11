Ада Роговцева вперше за тривалий час висловилася про онука, який служить в ЗСУ

Легендарна українська акторка Ада Роговцева висловилася про військовослужбовців, які боронять країну.

Ада Миколаївна зізналася, що дуже переймається долею захисників і захисниць, які щодня борються за незалежність України. Акторка каже, що розділяє біль і горе всіх тих, хто втратив рідних на війні. Поміж тим згадала і свого 33-річного онука Олексія Степанкова-Ткаченка та його виснаження під час повернення з фронту у відпустки. За словами знаменитості, воїн став доволі чутливим до звуків під час служби.

Ада Роговцева з онуком / Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Я відчуваю як бабця і прабабця. Мені хочеться всіх їх обігріти, обійняти, облюбити, обцілувати й, головне, захистити. І це горе всіх матерів, всіх жінок, які віддають мужчин на війну. Це те, що не вилікуєш. Тому що твої повернулись, а ті, що не твої, значить не повернулись. І якими вони повертаються! Я іноді так дихаю (важко зітхає – прим. ред.), видихаю. А Олексій приїхав з тих місць і реагує (на її звуки – прим. ред.). Це не від людини залежить. Але ми ж це знаємо, відчуваємо", - поділилася акторка в інтерв'ю радіо "Хартія".

Нагадаємо, нещодавно співачка Ніно Катамадзе через свою громадянську позицію постала перед судом. Стало відомо сума штрафу, яку заплатила зірка.

Читайте також: