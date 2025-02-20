"Будут бить до конца зимы": эксперт предупредил о плане России в войне против Украины

Обстрелы Украины участились, а количество "Шахедов", применяемых врагом, выросло. Так, в ночь на 20 февраля Россия запустила 161 БпЛА и 14 ракет. В результате атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Киевщина.

Чего ждать от врага до конца зимы, уменьшится ли количество обстрелов по окончании морозов, куда целит РФ и почему под удары постоянно попадает Киев?

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Чего ждать от России дальше

По его словам, сегодня российская армия ведет постоянную боевую работу теми средствами, которые имеются в наличии. У врага есть достаточное количество "Шахедов" и они их не накапливают.

"То есть сколько изготовили, столько сразу и используют", — говорит Роман Свитан и называет российские атаки геноцидом.

Зачем РФ постоянно атакует Киев

Цели, по его словам, в большинстве своем террористические – под ударом энергетическая инфраструктура, жилые массивы. Часто в последнее время страдает Киев.

“Давят на столицу. Почему на столицу – там большая плотность противовоздушной обороны. С одной целью – засушить ПВО. То есть, чтобы наши комплексы использовали большое количество ракет, чтобы их стало меньше. Таков механизм. А поскольку плотность ПВО наибольшая, они и бьют там, где будут использоваться ракеты зенитно-ракетных комплексов. Плюс давление именно на столицу с целью заставить подписать "Стамбульский договор". Который сейчас снова реанимируют как один из вариантов мирных соглашений, так называемых, который проталкивают россияне. То есть это – основная причина, почему именно по Киеву”, – объясняет военный эксперт.

Выбор типа ракет и целей, по его словам, зависит от цели российской армии.

"Цели – в основном это будут энергетические объекты или военные объекты, к которым они могут дотянуться. Ничего нового. Дальше будет продолжение этих террористических атак еще раз с целью надавить на украинское общество. А лучше в этом смысле давить на Киев. Они прекрасно понимают, что давя на столицу, они могут достичь каких-либо целей", – говорит Роман Свитан.

Стоит ли готовиться к отключениям света

В то же время, по мнению военного эксперта, в ближайшее время не стоит ждать массированных ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

“Мы перешли практически на атомную генерацию. Именно она плюс дополнительные перетоки электроэнергии из Европы позволяют нашей энергетике быть такой балансостойкой. А россияне практически все балансировавшие мощностью теплоэлектростанции уже выбили – некуда бить, практически все ТЭС выбиты. Вот те, что еще не добили – иногда они добивают. Поэтому масштабных атак нет”, – говорит Роман Свитан, объясняя, почему российская армия не повторяет летние серии атак по энергетике, которые приводили к длительным отключениям света.

По его словам, по украинским атомным станциям в России боятся бить.

“Ибо если мы начнем бить атомными станциями, а они рядом с Украиной, мы можем накрыть не менее полудесятка. А для них это будет серьезная проблема. Потому они атомные станции не трогают, боясь за свои. А тепловые уже выбили, поэтому нет столь масштабных ударов”, – говорит военный эксперт.

Ракетный удар 20 февраля

Роман Свитан обращает внимание, что во время ракетного удара по Украине в ночь на 20 февраля российская армия выпустила "Калибры" из Черного моря по Харькову.

По его словам, это, вероятно, связано с избытком "Калибров" и нехваткой баллистических ракет.

“Есть вопрос об использовании именно “Калибров”, потому что у россиян есть баллистика. Почему именно "Калибры"? Скорее всего, это связано с нехваткой баллистических ракет и избытком "Калибров". Потому что они "Калибры" очень долго не использовали в течение прошлого года. Они их производили и копили. И сейчас, при принятии решения на использование ракет, они начали экономить баллистику. А те ракеты, которые у них есть в большом количестве, они начали использовать. Скорее всего, это и есть причина”, – объясняет Роман Свитан.

Когда Россия может ударить снова

Военный эксперт говорит, что российская армия может повторять подобные атаки по Украине хоть каждую ночь. Проблем с запасами ракет у врага нет, однако есть проблема с целеуказанием.

“Дело в том, что использовать крылатую ракету, допустим, без подтверждения цели или в незначительных целях – это расточительность. Только это причина, которая их удерживает от выполнения задач. Потому что целеуказание у россиян – это проблема. Мы рассредоточились за три года войны под ударами российских ракет. Настолько, что им просто не выгодно ракетами бить по малым, мелким целям. Ракета стоит миллион долларов, а мы раздробили эти цели. Это сдерживающий фактор. Очень грамотный наш подход", – объясняет Роман Свитан.

Уменьшится ли количество обстрелов в ближайшее время

По его словам, в ближайшее время не следует ожидать уменьшения интенсивности ударов по Украине. Россия, по его мнению, будет бить по энергетике минимум до конца зимы.

“В зависимости от возможности целеуказания нашей возможности прикрыть объект. Они тоже не бьют, допустим, по целям, понимая, что все ракеты будут сбиты. Зная алгоритм работы ПВО нашей, расположение зенитно-ракетных комплексов, они не будут выбрасывать ракеты просто так", – говорит Роман Свитан.

В то же время "Шахеды", по его словам, враг может не экономить, ведь стоят они в десять раз дешевле, чем ракеты.

“Если “Шахед” 50 тысяч стоит, то ракета не менее полумиллиона. Конечно, за цену ракеты они могут использовать десять "Шахедов". Они "Шахедами" пытаются засушить ПВО, а ракету уже берегут. Потому что оставшиеся цели и россиянам были бы интересны, энергетически в том числе, хорошо прикрыты зенитными ракетными комплексами. Им просто выбрасывать ракету под удар, скажем, очереди из "Гепарда"... Это трехкопеечная очередь, которая уничтожит миллион долларов. Россияне этого просто не делают”, – говорит Роман Свитан.

Напомним, военные эксперты рассказали, чего ожидать на фронте в ближайшее время и как изменится количество обстрелов тыловых городов

Читайте также: