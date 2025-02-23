Сильно крокує вперед: Буданов назвав види озброєння, виробництво яких РФ значно наростила

Росія значно наростила і продовжує збільшувати обсяги виробництва боєприпасів, особливо коригованих авіабомб, а також дронової техніки. Окрім власних потужностей, країна-агресорка має стратегічного союзника, а саме, КНДР, що постачає їх 50% усіх боєприпасів.

Керівник ГУР Кирило Буданов сказав про це під час форуму "Україна. Рік 2025" 23 лютого.

"Щодо темпів і обсягів виробництва в РФ, то основних видах озброєння вони або такі самі, як були минулого року, або частково зменшені. Це щодо самого основного озброєння. Щодо боєприпасів, особливо коригованих авіабомб та дронової техніки, тут вони сильно крокують вперед по обсягах і значно нарощують їхнє виробництво", - заявив Буданов.

Він також додав, що 50% усіх боєприпасів, що має Росія, є корейськими.

"Не можна в цьому аспекті не згадати про їхнього стратегічного союзника КНДР, яка на 50% задовольняє всі витрати фронту у боєприпасах. 50% боєприпасів є корейськими", - додав Буданов.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов також розповів про можливу масовану атаку РФ 24 лютого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.