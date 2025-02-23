Окупанти готують новий наступ: де будуть штурмувати

Українські військові продовжують контролювати ситуацію та готуються до відбиття можливих атак.

Російські окупаційні війська зменшили кількість штурмових дій на лимано-куп’янському напрямку, проте продовжують накопичувати сили для масштабних атак.

Про це повідомив командир екіпажу безпілотників “Кара небесна” Четвертої бригади “Рубіж” Національної гвардії України Андрій Отченаш в ефірі телемарафону.

“Противник намагається розширити плацдарм на річці Оскіл. Однак Сили оборони України, зокрема бійці бригади “Рубіж”, роблять усе можливе, щоб цього не допустити”, – наголосив він.

За словами командира, найближчим часом очікуються масовані штурми з боку окупантів із залученням військової техніки. У попередніх атаках ворог використовував автомобілі “УАЗ”, “Жигулі” та мотоцикли, що свідчить про нестачу повноцінного транспорту у російської армії.

Нагадаємо, російські війська продовжують активні штурмові дії на Донеччині.

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